Dünyaca ünlü dondurma firması MADO yaşanan ekonomik krize rağmen yatırımlarını ve anlaşmalarını sürdürüyor.

Türk bayrağını dünyanın birçok ülkesinde dalgalanmasını sağlayan MADO bu kez Endonezya’da şube açmak için Endonezya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı ve iş insanı Rochmat Gobel protokol imzaladı.

MADO şubeleri açmak için kente gelen Endonezya’lı heyet önce MADO fabrikalarını gezdi. Dondurmanın ve diğer gıdaların üretimlerinin yapıldığı fabrikadaki üretimler hakkında bilgi alan heyet, Yaşar Pastanesinde dondurma ve tatlıların tadına baktı.

Daha sonra MADO sarayında gerçekleştirilen toplantıda Endonezya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı ve iş insanı Rochmat Gobel ile MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur Endonezya’da açılacak olan MADO şubeleri için protokol imzaladı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Pandemi sürecinden önce bazı görüşmelerinin olduğunu pandeminin bitmesiyle görüşmelerine kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

Endonezya’nın üçüncü büyük iş insanıyla protokol imzaladıklarını hatırlatan Kanbur, şunları kaydetti:

“Bize şu anda attığımız imza 100 dükkan içindi. Endonezya’nın 300 milyona yakın bir nüfusu var. 100’ün arkasına yakın zamanda bir sıfır daha ekleyin ki bin olsun dedim. Endonezya’dan gelen heyette bin şube için bize söz verdiler. Hep söylediğimiz bir şey var. Bizim vaadimiz vardı. Kahramanmaraş'ın gastronomi ve dünya tanıtmaktı. Şu anda 43’cü ülke olarak Endonezya kalelerine bayrağımızı götürüyoruz. Söz verdik sözümüzü arkada, zaten MADO benim değil Kahramanmaraş’ın. Kahramanmaraşlıların bunu kabullenmesi lazım. Ben hiçbir zaman MADO benim demedim, Kahramanmaraş'ın. Kahramanmaraş Türkiye'nin şu anda 43 ülkedeyiz. Onun için bizim gayemiz Kahramanmaraş’ın gücüne güç katmak, sevdamız bu. Biz bu sevda için çalışmaya devam ediyoruz. Endonezya’dan gelen heyete hem Kahramanmaraş'ı gösterdik hem Kahramanmaraş'ı anlattık hem kendimizi anlattık. Bizim gayemiz Kahramanmaraş'ın yükünü almak, yük olmamak. Bizler Kahramanmaraş'a ne yapabiliriz? Bizim sevdamız Kahramanmaraş başka bir sevdamız yok. MADO’nun da başka sevdası yok. MADO önce şunu düşünmüştür, Kahramanmaraş'ı düşünmüştür, ondan sonra Türkiye'yi düşünmüştür, ondan sonra MADO'yu düşünmüştür, ondan sonra Türkiye'nin ekonomisine nasıl katma değer sağlarım? Sevdamız bu. Bu sevdayla yolumuza devam ediyoruz. Endonezya MADO’nun gittiği 43’cü ülke oldu, 100 şube için imza attık.”

Endonezya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı ve iş insanı Rochmat Gobel, Mehmet Kanbur’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Gobel, “Endonezya ve Türkiye kardeş ülke olduğunu bir kez daha ispat etmiş olduk. Mehmet Kanbur’un Endonezya’da yatırım yapacağını duyar duymaz hemen adım atalım dedik. Endonezya 300 milyona yakın nüfusu var. Ülkemizde büyük bir pazar olduğuna inanıyoruz. İlerleyen süreçte hem Türkiye hem de Endonezya büyük bir başarı elde edeceğine inanıyoruz. Yakın zamanda pandemiyle karşı karşıyaydık. Pandemi bitti, bunun arkasından hemen protokol imzalamak için Türkiye’ye geldik.”