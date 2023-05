Kahramanmaraş'ta 19 Kasım cumartesi günü yapılacak olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) seçimlerinden Mado yönetim kurulu üyesi Erdal Kanbur 28. Meslek komite yiyecek içecek hizmetleri bağımsız başkan adayı olduğunu açıkladı.



Özel bir restoranda üyeleriyle bir araya gelen Kanbur, burada üyelerine yeşil pusulayla seçime gireceklerini anlattı. "28 Komiteden adayız. Karar verirken çok zorlandık. Bizler Kahramanmaraş sevdalısı insanlarız. Hiçbir zaman ön plana çıkma hevesimiz olmamıştır. Her zaman, halkımızın içerisinde yer almışızdır. Ticaret Odası komite seçimlerinde de çok zorlandım. Her iki tarafta değerli benim için. Kahramanmaraş kazansın ve Kahramanmaraş diyebilmek için taraf olmuyorum. Esnafımız bana ne derse ben onu yapmak zorundayım. 28. komitede bağımsız başkan adayı olarak çıktığımda arkadaşlar güzel karşıladılar. Ben başkan adayı olarak çıktığımda bir tane aykırı ses çıkmadı. Ben de doğru yaptığımı düşündüğüm için bağımsız başkan aday oldum. Biz bu arkadaşlarla uzun zamandır yol yürüyoruz. Benim Kahramanmaraş'a hizmet ettiğimi biliyorlar. Biz her zaman buradayız. Biz hizmete hazırız. Bizim derdimiz Kahramanmaraş'a 3 kişiyi daha getirebilir miyiz derdidir" ifadelerini kullandı.