KASKİ Genel Müdürlüğü kayıp kaçakların önüne geçmek için 2 dinleme, 2 arıza tamir ekibi olmak üzere 4 ekiple 7/24 denetim yapmaya devam ediyor. Akustik yer altı dinlemesi yapan ekipler tespit ettikleri noktaların tamiratını yaparak suyu şebeke sistemine kazandırmaktadır. Bu kazanım hem borulardaki su miktarını hem de basıncı arttırarak vatandaşlarımızın konutlarına basınçlı ve sağlıklı su iletilmesi sağlanmaktadır.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) teknolojinin son harikası cihazları kullanan ve 4 mobil birimden oluşan ekipleri sayesinde, mahalle, cadde ve sokaklardan geçen boruları dinlemeye başladı. Gece ve gündüz dinleme yapan ekipler, kaçağın yerini belirleyerek kaçakların önüne geçiyor. İçme sularındaki kaçak ve kayıpların hızlı bir şekilde tespit edilmesi amacıyla gerekli teknik teçhizatlar ile taramalar yapılıyor ve tespit edilen su kayıplarına anında müdahale edilerek arızalar gideriliyor.

Onikişubat İlçesi Mağaralı Mahallesinde tespit edilen içme suyu arızasına ekiplerimizin müdahalesi sonucu 14 mahalleyi besleyen ana hat üzerindeki arıza giderilmiştir. ​