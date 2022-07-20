Acun Ilıcalı'dan kavga açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir mekanda kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşı ile tartıştığı iddia edilen Acun Ilıcalı, bugün bir davete katıldı.

Sessizliğini bozan ünlü televizyoncu, katıldığı davette hakkında çıkan iddialarla iligli konuştu.

"Sohbet ettik"

Yapı gereği tartışan bir insan olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Bir fotoğraf ve ondan çıkan hikaye var. Böyle hikayeler tabii ki de normal. Şeyma ile tartışmadık, gayet güzel sohbet ettik. Onun her zaman mutlu olmasını isterim." dedi.