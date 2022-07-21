Aleyna Tilki kumara başladı
Aleyna Tilki'den birçok ünlünün hayatını karartan kumar illetiyle ilgili şoke eden açıklama geldi.
MAGAZİN 21.07.2022, 13:21
Her yaptığı her söylediği olay olan 22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, son yaptığı açıklamayla da herkesi şaşırtmayı başardı.
Kıbrıs'ta sahne alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Kıbrıs'la ilgili bir anınız var mı?" sorusuna cevap veren Tilki, kumar itirafında bulundu.
Limitli kumar
"Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam."
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