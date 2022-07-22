Alişan ve Merve Tektaş'ın gözyaşları
Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.
MAGAZİN 22.07.2022, 13:28
Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz sene koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş için anma töreni düzenlendi.
Feriköy Mezarlığı'ndaki düzenlenen törene; Alişan, ünlü şarkıcının babası Mehmet, annesi Suzan, yengesi Merve Tektaş ile yakınları katıldı. Selçuk Tektaş, kabri başında din görevlisinin okuduğu dualarla anıldı.
Buse yok
Alişan'ın ailesiyle problemleri olduğu iddia edilen oyuncu Buse Varol'un, törene katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Yengesi Merve Tektaş ile yan yana oturan ünlü şarkıcı tören boyunca ağladı.
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