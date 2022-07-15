Alp Navruz'dan evlilik sorusuna ilginç yanıt

29 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, 'Ada Masalı' dizi çekimlerindeki rol arkadaşı Alp Navruz'a gönlünü kaptırmıştı.

Ekin Koç ile başrollerini paylaşacağı 'İnandır Beni' film çekimleri için Assos'a gitmeye hazırlanan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün sevgilisi ile görüntülendi.

Kuaförden çıkan ikiliden Ayça Ayşin Turan 'Acelemiz var, yola çıkacağım" diyerek konuşmak istemezken, Alp Navruz'dan evlilik sorularına ilginç yanıt geldi.

"Bunları sonra konuşuruz"

'Evlilik ne zaman' sorularından kaçan Navruz, "Bunları sonra konuşuruz, olur mu?" diyerek cevap verdi.

"Evlilik teklifi alırsam haberiniz olur"

Güzel oyuncu ise geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen evlilik sorularına "Evlilik teklifi alırsam haberiniz olur. Siz de çok fenasınız, hep bekleyip son anda bu soruları soruyorsunuz" şeklinde yanıt vermişti.