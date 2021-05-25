Bir Instagram paylaşımına 20 bin TL alıyorlar!
Miss Turkey güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu, birlikte tatile çıktılar. Miami'de güneşin tadını çıkaran ikilinin kişisel Instagram hesaplarında otelden yer bildirerek yaptıkları paylaşımlar binlerce beğeni alınca pek çok otel de harekete geçti. Otellerin, güzel mankenlere bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklifte bulunmaya başladıkları öğrenildi.
MAGAZİN 25.05.2021, 14:02
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Miami'de tatil sezonunu açtı. Güzeller, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ikilinin otelden yer bildirerek yaptıkları paylaşımlar binlerce beğeni alınca Çeşme ve Bodrum'daki işletmeleri de harekete geçirdi.
20 BİN TL TEKLİF ETTİLER
İkilinin paylaşımları beğeni alıp konuşulmaya başlayınca oteller tarafından reklamlarını yapmaları karşılığında teklif yağmaya başladı. İşletmeler, güzellere bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif etti.
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