Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak sözler: Son program kovulduk

Diva lakaplı Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in merakla beklenen programı Benzemez Kimse Bize, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi.

Programın ilk konuğu ise başarılı sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Davranışlarından dolayı alkollü olduğu ileri sürülen Ersoy'un sözleri de gündem oldu.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medyada hızla yayılan "Canlı yayına alkollü çıktı" iddiasına programda cevap veren Bülent Ersoy, "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim" dedi.

Öte yandan programda Tilbe'nin sahnede uzun kalması Ersoy'u kızdırdı. Ersoy "Ne yapıyor bu be" diyerek tepki gösterdi.

"SON PROGRAM KOVULDUK"

Yıldız Tilbe sahnede şarkı söylerken arkada mikrofonunun açık olduğunu fark etmeden konuşmaya devam eden Diva, "Son program kovulduk" dedi.

Usta sanatçının bu sözleri de kesilmeden ekrana verildi.