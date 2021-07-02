Can Yaman'ın annesi müjdeyi verdi! Seneye...

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.

GÜMÜŞLÜK GEZİSİ

Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirdikten sonra Ege koylarına yelken açmıştı. Son olarak önceki gün Gümüşlük'te görüntülenen Yaman, sevgilsini anne ve babasıyla bir araya getirdi.

Can Yaman ve sevgilisi muhabirlerin sorularını cevapsız bırakırken, ünlü oyuncunun annesi güzel haberi verdi.

"ÇOK ŞEKER"

Can Yaman'la İtalyan güzelin nişanlandığını belirten Güldem Yaman, gelin adayı için "Çok şeker" yorumunda bulundu.

"SENEYE DÜĞÜN"

Yaman, "Yüzük takıldı, seneye de düğünümüz var. Düğünün nasıl olacağını kendileri bilir." dedi.