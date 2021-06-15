Cem Yılmaz koronavirüs aşısı oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçıların aşı olabileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Cem Yılmaz da koronavirüs aşısını yaptırdı
MAGAZİN 15.06.2021, 10:44 15.06.2021, 10:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından pek çok ünlü isim soluğu hastanelerde aldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da aşısını yaptırdı.
Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte, "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaştı.
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