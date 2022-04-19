Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan oğlu hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikiz çocuklarından birinin hayata tutunamadığını açıkladı.
MAGAZİN 19.04.2022, 11:13
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini paylaştı.
Çiftin sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz" denildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 37 yaşındaki Ronaldo'nun 4 çocuğu daha bulunuyor.
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