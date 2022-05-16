Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı

Uzun yıllardır bir dargın bir barışık olan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çifti hayatlarını birleştirme kararı aldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4 yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter ile bu akşam nişanlandı.

Yüzükleri İbrahim Tatlıses taktı

Tatlıses, kızının nişan töreninde hazır bulundu.

Çekilen görüntülerde, baba Tatlıses kızının ve damadının yüzüklerini kendisi taktı.