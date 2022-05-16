Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı
Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Levent Dörter ile bu akşam nişanlandı. Yüzükleri babası İbrahim Tatlıses taktı.
MAGAZİN 16.05.2022, 22:59
Uzun yıllardır bir dargın bir barışık olan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çifti hayatlarını birleştirme kararı aldı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4 yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter ile bu akşam nişanlandı.
Yüzükleri İbrahim Tatlıses taktı
Tatlıses, kızının nişan töreninde hazır bulundu.
Çekilen görüntülerde, baba Tatlıses kızının ve damadının yüzüklerini kendisi taktı.
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