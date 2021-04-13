Elim eşekte! Ünlü yarışmacının sıpa ile imtihanı
Katıldığı moda yarışmasıyla adı duyulan Zeynep Öztürk'ün, Spagetti isimli sıpadan kaçtığı anlar güldürdü.
MAGAZİN 13.04.2021, 10:30
İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Zeynep Öztürk, İznik'te kaldığı otelin bahçesinde Spagetti isimli sıpayla oynamak istedi.
EŞEK PEŞİNİ BIRAKMADI
Sıpa, yanından ayrılmak isteyen Öztürk'ün uzun süre peşini bırakmadı. Öztürk, eşekten kaçmaya çalışırken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Eşeğin, üzerine çıkmak için yaptığı hamlelerden kaçan Öztürk'ün kurtulma çabaları sosyal medyada olay oldu.
"KÖTÜ YORUMLARINIZI KENDİNİZE SAKLAYIN"
Instagram hesabından eşekle olan videosunu yayınlayan Öztürk, "Spagetti’nin bana olan aşkı bitmez. Ne yaptım ne ettim kurtulamadım. Kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Ben burda sadece büyük bir aşk görüyorum" yazdı.
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