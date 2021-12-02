Erkan Petakkaya, hastaneye kaldırıldı
Ekranlarında yayınlanan Sana Söz adlı dizide Ömer Komiser karakterine hayat veren Erkan Petakkaya, böbrek rahatsızlığı sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.
MAGAZİN 02.12.2021, 21:53
HASTANEYE YATIRILDI
Snob Magazin'in özel haberine göre; Star TV'de çekimleri devam eden Söz Sende adlı dizinin başrolü Petekkaya, böbrek ağrısı nedeniyle acil olarak hastaneye yatırıldı. Hastaneye yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.
BÖBREK TAŞI NEDENİYLE AMELİYAT OLMUŞTU
Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce ameliyat olmuştu.
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