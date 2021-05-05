Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre tecrübeli futbolcu bu proje için son derece istekli.
MAGAZİN 05.05.2021, 20:28
Galatasaray'ın 19/20 sezonunun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao'nun hayatı televizyon dizisi oluyor.
PROJE İÇİN ÇOK İSTEKLİ
Kolombiya basını, Falcao'nun televizyon dizisinin çekilmesi için plan yapıldığını, oyuncunun da buna istekli olduğunu yazdı. Falcao sırasıyla River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea tekrar Monaco ve Galatasaray'da forma giydi.
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