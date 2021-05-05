Falcao'nun hayatı dizi oluyor

Galatasaray'ın 19/20 sezonunun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao'nun hayatı televizyon dizisi oluyor.

PROJE İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Kolombiya basını, Falcao'nun televizyon dizisinin çekilmesi için plan yapıldığını, oyuncunun da buna istekli olduğunu yazdı. Falcao sırasıyla River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea tekrar Monaco ve Galatasaray'da forma giydi.