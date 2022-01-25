Fatma Girik için anma törenleri iptal edildi!
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik (79) için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Fatma Girik, dün sabah hayatını kaybetti. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ENGELİ
Şişli Belediyesi'nde yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
MEMDUH ÜN'ÜN YANINDA MEZAR YERİ HAZIRLANDI
Fatma Girik, 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı, yönetmen Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Belediye ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Torba Mezarlığı'nda Girik'in toprağa verileceği Ün'ün yanındaki mezar yerinde hazırlıklar yapıldı.
MEMDUH ÜN'ÜN YANINDA MEZAR YERİ HAZIRLANDI
Fatma Girik, 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı, yönetmen Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Belediye ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Torba Mezarlığı'nda Girik'in toprağa verileceği Ün'ün yanındaki mezar yerinde hazırlıklar yapıldı.
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