Feci kazadan kurtulan oyuncu aracını görünce asıl şoku yaşadı!

Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na giderken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki insanlar ünlü oyuncunun yardımına koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u, esnaf araçtan güçlükle çıkardı.

Ünlü oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Başarılı oyuncu kaza sonrası bir açıklama yayınladı.

Aksum şunları söyledi: "Olacağı varmış, talihsiz bir kaza geçirdim. Fakat görüntüleri görünce kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda bir çizik var. Bunu da atlatırız. İlginiz için, yazdıklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Devam yola devam merak etmeyin hepinizi çok seviyorum."

Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un sıkıştığı otomobilden çıkaran esnaf Mustafa Öztürk, kazayı anlattı.

Öztürk, iş yerindeyken büyük bir gürültü duyup dışarı çıktığını belirterek, "Dinamit patlamış gibi çok kötü bir sesti. En son iki takla atarken, araç ters döndü. Sonrasında koştuk, kapıyı açtım. 'Bende bir şey yok' dedi. Bıçağı alıp, kemeri kestik. Sonrasında çıkarttık. Durumu iyiydi, oturdu elini yüzünü yıkadık" dedi.

Öztürk, "Dizleri mordu, yüzünde kanamalar vardı. O şekilde çıkarttık. Ambulans geldi, binerken kendisinde bir şey olmadığını söyledi. Sağlık ekibi yine de götürmek istedi. Sağlık ekibi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü" ifadelerini kullandı.