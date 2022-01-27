Görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay yaşamını yitirdi!
Yeşilçam'da birbirinden önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay yaşamını yitirdi. Ödüllü yönetmen Şenkay 75 yaşındaydı.
MAGAZİN 27.01.2022, 09:50
Benim Sinemalarım, 72. Koğuş, Devlerin Ölümü gibi önemli filmlere imza atmış Görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay yaşamını yitirdi.
Birçok ödüle layık görülen Ertunç Şenkay, fotoğrafta merhum sanatçı Zeki Alasya'nın sol tarafından görülüyor.
Şenkay, Kemal Sunal'ın Bekçiler Kralı filminin de görüntü yönetmenliğini yapmıştı. Ödüllü yönetmen Şenkay 75 yaşındaydı.
Zafer Algöz, Şenkay'ın vefat haberini, "Küçük Dev Adam Ertunç Şenkay ardında sayısız ödül ve film bıraktı, veda etti bizlere. Mekanı Cennet Olsun" sözleriyle duyurdu.
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