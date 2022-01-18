Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu evi terk etti

Son zamanlarda konserlerinde iddiali kıyafetler tercih eden şarkıcı Gülşen, magazin gündeminden düşmüyor.

Transparan kıyafetleriyle kimilerinden tepki gören kimilerinden de büyük beğeni toplayan Gülşen'le ilgili yeni gelişme yaşandı.

Besteci Ozan Çolakoğlu ile evli olan 1 çocuk annesi Gülşen, bu kez boşanma iddialarıyla konuşuluyor.

OZAN ÇOLAKOĞLU EVİ TERK ETTİ

Sunucu Seyhan Soylu'nun iddiasına göre 2016 yılında nikah masasına oturan ikili, boşanma kararı aldı.

2. Sayfa'nın haberine göre ise Ozan Çolakoğlu ile Gülşen evleri ayırdı.

'SAHNE KIYAFETİ' KRİZİ

Çolakoğlu'nun ayrılık kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da Çolakoğlu, daha önce eşi hakkında, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." ifadelerine yer vermişti.

MENAJERİ KONUŞTU: ÇOK MUTLULAR

İddiaların ardından Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk'ten açıklama geldi.

Şentürk, "Kesinlikle yalan haber. Hatta çok mutlular. Gülşen Hanım böyle konularda konuşmayı sevmez biliyorsunuz. Ozan Bey'in de evden ayrılması söz konusu değildir." diyerek iddiaları yalanladı.