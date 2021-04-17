Hadise ile Ebru Gündeş'in kocası aşk yaşadı iddiası!

11 yıl önce evlendiği Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Gündeş'in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

MAGAZİN 17.04.2021, 11:38
Hadise ile Ebru Gündeş'in kocası aşk yaşadı iddiası!

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtti. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

Boşanma haberinin kısa sürede yayılmasının ardından boşanma davasına yayın yasağı getirildi. Kararın, gizlilik kararına rağmen hukuka aykırı olarak yapılan haberlerin önüne geçilmesi amacıyla alındığı öğrenildi.

REZA ZARRAB İLE HADİSE BİRLİKTELİK Mİ YAŞADI

Hürriyet'ten İsmail Bayrak, Gündeş'in bahsettiği kadının aynı programda jürilik yaptığı Hadise olduğunu ileri sürdü. Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika'da buluştuğu iddialar arasında. Hadise'nin Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi. Şarkıcının Avrupa aktarmalı Miami'ye uçtuğu, Türk vatandaşları tarafından görüntülenmemek için büyük bir özen gösterdiği konuşuluyor.

ZARRAB, HADİSE'YE LÜKS HEDİYELER ALDI

Hadise, Amerika'dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği konuşulanlar arasında. Hadise'nin "Küçük Bir Yol" şarkısının klibinde giydiği, Zarrab'ın da hediye ettiği söylenen Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab'ın Hadise'ye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, söz konusu iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı

EBRU GÜNDEŞ'İN BİR TANIDIĞIYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Reza Zarrab, Eylül 2018'de New York'ta bir restoranda bir kadınla görüntülenmişti. O kadın, Ebru Gündeş fanı ve bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün'dü. Gündeş, dava dilekçesinde 'başka kadınlarla ilişkisi var' diyerek Zarrab'ın bu fotoğrafını da dilekçeye ekledi.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı

ZARRAB'IN AVUKATLARI EBRU GÜNDEŞ İÇİN DİLEKÇE HAZIRLADI

Zarrab ve avukatları boşanma kararının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren uzun telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmeler sonunda, Reza Zarrab'ın avukatı Buğra Akyol, Bodrum Aile Mahkemesi'ne bir dilekçe yazdı. Dilekçede, boşanma davasını yürüten Bodrum Aile Mahkemesi'nin yetkisiz, tebligat adresinin ise geçersiz olduğu öne sürüldü. Reza Zarrab'ın Türkiye'ye dönmemesinin zorunluluktan kaynaklandığı vurgulanarak, hakkında devam eden yasal süreçten ötürü ABD'yi terk edemediği öne sürüldü.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı
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