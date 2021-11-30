Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı
Çeşme'de iki günlük bir tatile giden Hadise ile Mehmet Dinçeler trafik kazası geçirdi.
MAGAZİN 30.11.2021, 09:51
Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ani bir kararla ayrılan şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlamıştı.
LASTİK PATLADI
Milliyet'te yer alan habere göre, Ünlü şaıklar, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.
HADİSE BAYILDI
Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.
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