Halayıyla meşhur kanal geri dönüyor
2019 yılında yayın hayatını noktalayan Flash TV, ekranlara geri dönüyor. Kanal, yeni yayın döneminde eğlenceli formatlarla izleyicilerin karşısına çıkacak.
MAGAZİN 26.04.2021, 11:48
2 sene önce kapısına kilit vurulan Flash TV, yayın hayatına geri döneceğini duyurdu. Flash TV'nin sahibi iş insanı Ömer Göktuğ haberi doğruladı.
Göktuğ, yaptığı açıklamada, kanalın 'eğlence' formatında geri döneceğini ve Temmuz ayı içerisinde yayında olmayı planladıklarını belirtti.
HAKAN AYGÜN'E TEKLİF
Edinilen bir bilgiye göre; kanalın genel müdürlüğü için gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün'e teklif sunuldu. Aygün'ün bu teklife ne yanıt verdiği ise henüz açıklanmış değil. Hakan Aygün, 2009-2010 yılları arasında Flash TV'de haber sunuculuğu yapmıştı.
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