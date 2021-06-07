Hasan Can Kaya rekor kırdı! Konuşanlar programı 40 milyon izlenmeye ulaştı
Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programının tüm bölümleri toplamının 40 milyonun üzerinde izlenmesiyle birlikte Hasan Can Kaya, bir rekora imza atmış oldu.
MAGAZİN 07.06.2021, 12:17 07.06.2021, 13:36
Yaptığı programın görüntülerini YouTube'da yayınlayarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, ocak ayında Youtube'dan Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'e transfer oldu. Başarılarıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya, Türkiye'deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaştı.
REKOR KIRDI
Ünlü komedyen Konuşanlar talk show programı ile ocak ayından bu yana 40 milyonunun üzerinde izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı. Kaya, kendi yarattığı Konuşanlar formatı ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
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