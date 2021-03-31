İBO'nun kızı saldırıya uğradı! 1 kişi ağır yaralı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, yakın zamanda açtığı Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik merkezinde dört kişi tarafından saldırıya uğradı.

SALDIRANLAR YABANCI UYRUKLU

Yabancı uyruklu kişilerce saldırıya uğradığını dile getiren Çırak, grubun güzellik merkezinde önce bakım yaptırdığını ardından ise henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkardıklarını kaydetti.

"BİR ÇALIŞANIMIZ AĞIR YARALI"

Olayın büyümesi üzerine yaşanan olayda, bir çalışanının ağır yaralandığını söyleyen Dilan Çıtak, polis merkezine giderek, ekiplerden yardım istedi. Polise olanları anlatan Çıtak, "Kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı. Tırnakçı dükkanıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı" dedi.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ!

İşini yapan gazzetecilere tepki gösteren Dilan Çıtak, '' Gazetecisin diye burnuma sokarak bunu mu çekmen lazım? Sana dava mı açmamı istiyorsun?'' şeklinde gazetecilere tepki gösterdi ve tehditlerde bulundu!