İki tekne arası kavga! Seren Serengil, Maria Maksymenko ile denizin ortasında tartıştı

2016 yılında geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Sürekli girdiği polemiklerle adından söz ettiren sunucu, tatil için gittiği Göcek'te de bir tartışma yaşadı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Tohma ile Fethiye'de olan 50 yaşındaki sunucu, çarşamba günü bir teknenin kendilerine çarptığını ileri sürerek öfke kustu.

"İÇİP İÇİP İNSANLARIN TEKNESİNE VURUP KAHKAHA ATTILAR"

Bedri Rahmi Koyu'nda demirlediği teknesinde dinlenen Serengil, yanlarına yanaşan başka bir teknenin kendilerine çarptığını iddia edip sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Serengil, paylaşımında, "İçip içip insanların teknesine çarpmak. Üstüne kahkaha atmak, laf atmak. Allah'tan usturmacalar vardı da bu görgüsüzler kafayı bulup tekneyi mahvetmediler. Ben de onları" dedi.

"GERİZEKALISINIZ, ALLAH'IN KÖYLÜLERİ"

Serengil'in bahsettiği kişi sosyetenin tanıdık simalarından Maria Maksymenko çıktı. Seren Serengil'in iddialarına cevap veren sosyetik isim ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Bahsi geçen teknede tatil yapıyoruz. Seren Hanım'ın teknesinin yanına yanaştık. Rüzgarın etkisiyle çok hafif dokunduk. Denizde yardımlaşmak kuraldır. Özür diledik ancak Seren Serengil, 'Gerizekalısınız. Allah'ın köylüleri' diyerek bize hakaret etmeye başladı. Benim içki içmediğimi tüm dostlarım bilir. Teknede çocuklarımla birlikte 2 profesyonel kaptan ve ailem vardı. Biz bu kadar kalitesizlik görmedik ve apar topar oradan ayrıldık."

Sosyal medyada Maria Maksymenko'ya destek gelirken Serengil ise hakaret içeren sözleriyle tepki çekti.