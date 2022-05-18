İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu, konuştu

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, dün sabah saatlerinde Taksim'deki bir hastanede ikinci bebeğini dünyaya getirmişti.

Lalin adında bir kızları olan çift, ikinci bebeklerine Leyla adını koydu. İkinci kez kız babası olan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, duygularını dile getirdi.

"Allah bahtını güzel etsin"

İmirzalıoğlu, "Çok şükür kızımızın da annesinin de sağlığı yerinde. Sinem yarın hastaneden çıkacak... Çok şükür, çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Her şey yolunda gidiyor. Allah bahtını da güzel etsin." ifadelerini kullandı.