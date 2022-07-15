İrem Derici hastanelik oldu

Kurban Bayramı da dahil neredeyse her gün sahne alan İrem Derici, bu yoğunluğu kaldıramadı.

Hastanelik olan şarkıcı, tedavi altına alındı.

“Nasıl başladı, nasıl bitti...”

Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden şarkıcının, bünyesinin zayıf düştüğü, yorgunluğu kaldıramadığı ve önceki akşam Bodrum konseri sonrası hastaneye yattığı belirtildi.

Hastaneden bir kare paylaşan 35 yaşındaki İrem Derici, “Nasıl başladı, nasıl bitti...” diye yazdı.

“Geçmiş olsun” mesajları yağdı

Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören İrem Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de sözlerini ekledi.

Takipçileri de “Geçmiş olsun” mesajlarıyla Derici'ye destek oldu.