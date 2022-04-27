Kadir İnanır, zor yürüdü

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta sanatçı 72 yaşındaki Kadir İnanır, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Sevgilisine tutundu

Yanında sevgilisi Jülide Kural olan usta oyuncunun keyifsiz hali dikkat çekti. Ayakta durmakta zorluk çeken İnanır'ın yürümesine sevgilisi yardım etti.

Eşofmanla ilk kez görüntülendi

Her zaman şık haliyle görmeye alıştığımız Kadir İnanır'ın beyaz bir eşofman giyip dışarıya çıkması da dikkatlerden kaçmadı.