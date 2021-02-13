Kalın ve gür kaşlar geri döndü!

Yüze ifadeyi veren kaşlar, hemen her kadının yüzünde en çok dikkat ettiği ve önemsediği nokta. Özellikle son yıllarda trend olan, kalın ve gür kaş modasının da etkisiyle, İfadesinin güçlü ve etkili olması için, hemen herkes kaşları dolgun olsun istiyor. Peki, nasıl olacak?



Kaş ve saç bakımı hakkında açıklamalarda bulunan güzellik uzmanı Betül Türksayar, kaş ve saç vitamini ile ilgili merak edilen soruları Aksu Haber’e cevapladı.



Kaş vitamini, kaş tüylerinin diplerini vitaminlerle besleyerek güçlenmelerini ve dökülen yerlerde yeniden çıkmalarını sağlayan bir serum uygulaması yapılıyor.



Kaşlar da tıpkı saçlar gibi stres, hava şartları, çevre kirliliği, dengesiz beslenme alışkanlıkları, hastalıklar, ilaçlar, yanlış kozmetik ürün seçimi ya da bazen sadece genetik yatkınlık sebebiyle zamanla güçsüz hale gelebiliyor, seyrelerek dökülmelere yol açabiliyor.