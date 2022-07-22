Kerimcan Durmaz Ece Erken'e dava açtı

Bir süre önce eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu saldırı sonrası kaybeden sunucu Ece Erken, son günlerde eşinin ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme geliyor.

Sabah programda sunuculuk yaptığı dönemde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz için önce "Adam, adam da demiyeyim", ardından "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" dediği kaydedildi.

Ünlü sunucudan şikayetçi oldu

Öte yandan Erken'in, sosyal medya hesabından 26 Şubat 2020 tarihinde Durmaz'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine ünlü sunucudan şikayetçi olan Durmaz'ın dilekçesi doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca iddianame hazırlandı.

Eleştiri hakkını kullandığını belirtti

İfadesi alınan Ece Erken'in savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz'ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmedi.

3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemi

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla gönderildi.

Soruşturmaya takipsizlik kararı

Öte yandan savcılık, Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi.