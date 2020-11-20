Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den sevindirici haber!
Usta oyuncu Şener Şen, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Şen'in taburcu olduğu öğrenildi
MAGAZİN 20.11.2020, 09:18
Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncudan bugün güzel haber geldi ve taburcu olduğu öğrenildi.
Yapılan tetkikler sonucu taburcu edilmesine karar verilen Şener Şen'in hastaneden sessiz sedasız ayrılarak evine geçtiği öğrenildi. Bağışıklık sistemi güçlü olan Şener Şen'in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmamasının tedavi sürecini hızlandırdığı öğrenildi.
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