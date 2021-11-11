Kurtlar Vadisi serisinin Süleyman Çakır ile geri döneceği iddia edildi
Gelmiş geçmiş dizler arasında yer alan Kurtlar Vadisi'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
MAGAZİN 11.11.2021, 12:23
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin beklenmeyen bir şekilde sona ermesinin ardından Oktay Kaynarca hakkında geçtiğimiz günlerde TRT 1’in çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı iddia edilmişti.o Başarılı oyuncu, bu haberleri yalanlamıştı.
ÇAKIR HAYRANLARI HEYECANLANDI
Bugünlerde yeni bir iddia ile gündeme gelen Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürüldü.
SÜLEYMAN ÇAKIR'IN HİKAYESİ
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır'ın hayatının yansıtılacağının söylendiği dizide, birçok ünlü oyuncunun rol alacağı da ortaya atılan iddialar arasında.
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