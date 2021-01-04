Mehmet Ali Erbil ayağa kalktı
Tedavisine evinde devam eden Mehmet Ali Erbil, destek almadan yürüdüğü o anları takipçileriyle paylaştı.
MAGAZİN 04.01.2021, 22:14
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden şovmen Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını sevindiren bir haber gelmişti.
Erbil'i ziyarete giden arkadaşı Ercan Avşar, kendisinin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıklamıştı.
"2021 SÜRPRİZİM"
Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, o anlarını ise Instagram hesabından yayınladı.
Fizyoterapistine 2021 sürprizi yaptığını söyleyen Erbil, paylaşımına "Başta Fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim." notunu düştü.
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