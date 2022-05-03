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Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu!

30 Nisan'da Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan Hadise, dün akşam Kıbrıs konserinde evliliği hakkında konuştu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim" dedi.

MAGAZİN 03.05.2022, 09:44
Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu!

Bir süredir birlikte olan ve yaz aylarında düğün yapacakları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti 30 Nisan Cumartesi akşamı Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Basına kapalı yapılan nikah töreninde davetlilerin de görüntü alması yasaklandı. Nikahın ardından dün akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıkan Hadise, evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

NİKAHLARINA SADECE 20 KİŞİ KATILDI

Gözlerden uzak bir şekilde evlenen çiftin nikah törenlerine ait detaylar ortaya çıktı. 2. Sayfa programının haberine göre, çiftin nikah törenleri 20 kişilik basına kapalı olarak yapıldı. Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin'in kıydığı nikahta konuklardan fotoğraf ve video çekmemesi istendi. Ramazan'ın son günlerinde yapılan törende ikili, nikahtan sonra 20 davetli ile birlikte iftar yemeği yedi.

"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"

Kıbrıs konserinde Prenses şarkısını söyledikten sonra konuşan Hadise, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için" dedi. Çiftin nikah törenine ait fotoğrafları ne zaman paylaşacağı ise merak konusu oldu.

ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Nikah öncesi sıkı bir diyete girerken fazla kilolarını veren Hadise, konserinde gold detaylı süper mini bir elbise tercih etti. Peş peşe söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcı, sahne pozlarını da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Güzelliğiyle sahnede göz kamaştıran şarkıcı, fotoğraflarını "Kıbrıs'tan iyi bayramlar" notuyla yayınladı.

#Hadise #Mehmet Dinçerler
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