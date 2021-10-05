Merve Terim, bebeğini kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin Yaman adında bir de oğulları olmuştu.

İlk hamileliğinde sorunlar yaşayan Merve Terim, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyordu.

"HİKAYENİN SONU MAALESEF GÜZEL BİTMEDİ"

Terim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.

"UMUDUM HEPSİNİ AŞACAK GÜÇTEYDİ"

Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı.... Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var.

"SENİ GÖREMESEK DE ÇOK SEVDİK OĞLUM"

Fiziken ve ruhen çok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesekte çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..."