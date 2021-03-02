Meryem Uzerli, koronavirüs aşısı için Türkiye'ye geliyor
İki çocuk annesi oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir kaldığı Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin ağır işlemesi nedeniyle Türkiye'ye dönüş yapıyor.
MAGAZİN 02.03.2021, 10:09
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'da görüldüğü ilk günden beri Almanya'da olan Meryem Uzerli, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek.
ALMANYA AŞILAMADA YAVAŞ
Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi rahatsız olan Uzerli, çocuklarını da alıp ailesiyle İstanbul'da kalacak.
Ocak ayında kızı Lily Koi'ye hamile kaldıktan sonra Berlin'deki evinden çıkmayan Meryem Uzerli'nin, bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.
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