Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını boy boy Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, sonunda sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

ŞEYMA SUBAŞI MERAKLARI GİDERDİ

Herkes yüzüğü merak ederken Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yüzüklü paylaşım yaptı. Şeyma Subaşı'na sevgilisi tarafından hediye edilen yüzüğün değeri de ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'na, milyarder sevgilisi tam 801 bin 540 TL değerinde Tiffany & Co marka bir tektaş yüzük hediye etti.

İşte Şeyma Subaşı'nın 800 bin liralık yüzüğü;