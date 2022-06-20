Müge Anlı evleniyor

ATV’nin çok izlenen programlarından Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, bugünkü yayınında izleyicilerine müjdeyi verdi.

Büyük bir hayran kitlesi olan Anlı, evleneceğini söyledi. Yeni sezona evli gireceğini söyleyen Anlı, hayatını polis Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştirecek.

"İlk siz duyun"

Yaz gelini olmaya hazırlanan başarılı sunucu, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim.

"Evleniyorum"

Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim." diye konuştu.

Açıklamasından sonra stüdyo, Anlı'yı ayakta alkışladı ve mutluluklar diledi.

Polis

Anlı'nın müstakbel eşi Şinası Yüzbaşı'nın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey bir müdür olduğu öğrenildi.

Bir kızı var

Müge Anlı, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin 15 yıl süren evlilikleri 2008 yılında sona erdi. Müge Anlı'nın evliliğinden 2002 doğumlu Lidya Müge ismini verdiği bir kızı var.