Müge Anlı soyadını değiştirdi

Türkiye'nin sevilen ismi Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıkladı, bu haber magazin dünyasına bomba gibi düştü.

20 Haziran Pazartesi sabahı kendi adını taşıyan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının canlı yayınında mutluluğunu paylaşan Anlı, “Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

“Dualarınızı almak istedim”

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın.

Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim.” dedi.

Kocasının soyadını aldı

İlk olarak yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi.

Bir süredir gözlerden uzak olan 48 yaşındaki ünlü sunucu, nikahtan iki hafta sonra sosyal medya hesabına 'Yüzbaşıoğlu'nu da ekledi.