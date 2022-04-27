Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan evlenirken ciğer yedi

59 yaşındaki Seda Sayan, 33 yaşındaki sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimzi günlerde evlendi. 8. kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı.

Herkes annesi Seda Sayan'ı bu günüde yalnız bırakan bırakan Oğulcan engin2in nerede olduğunu merak etti.

Annesi evlenirken ciğer yedi

Birkaç aydır oyuncu Miray Daner'le aşk yaşayan Engin'in nikah kıyılırken nerede oolduğu ortaya çıktı.

Oğulcan Engin, nikah günü sevgilisiyle Edirne'ye ciğer yemeye gitti.

"Sessiz sedasız evlen"

Daha önce annesine "Sessiz sedasız evlen" şartı koşan Engin'in, hem yaş farkına hem de annesinin evlilik sözleşmesi yapmamasına sinirlendiği söyleniyor.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile sadece arkadaşlarının katıldığı nikah töreni sonrası bugün Sabahın Sultanı programında düğün yaptı.