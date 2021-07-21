Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi
Başarılı şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle sanat dünyası derin üzüntü yaşadı. Tektaş'ın ölüm haberini alan yakın dostları, hastaneye akın ederken Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e kadar birçok ünlü isim, Tektaş'ın ölümünün ardından taziye paylaşımları yaptı.
MAGAZİN 21.07.2021, 10:35 21.07.2021, 10:51
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce tespit edilen koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜMÜ HERKESE YASA BOĞDU
41 yaşındaki iki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu. Ölüm haberini alan ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.
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