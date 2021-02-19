Orhan Gencebay aşı oldu
76 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
MAGAZİN 19.02.2021, 21:25
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşın aşılama sürüyor.
Geçtiğimiz ay sırası geldiğinde aşı yaptıracağını söyleyen 76 yaşındaki Orhan Gencebay, bugün aşısını oldu.
Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"ORHAN BABA AŞI OLDU"
Emre'nin, aşılama sırasında “Orhan Baba aşı oldu" sözleri ise oldukça dikkat çekti.
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