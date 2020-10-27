Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren usta oyuncu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.

Karagöz'ün ölüm haberini kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı. Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe."