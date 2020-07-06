Özkan Uğur, kanseri ikinci kez yendiğini duyurdu
Bir süre önce ikinci kez kansere yakalanan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, hastalığı yendiğini açıkladı.
MAGAZİN 06.07.2020, 22:47 06.07.2020, 22:48
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MFÖ grubunun solistlerinden 66 yaşındaki Özkan Uğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda son raporlarının temiz çıktığı müjdesini verdi.
Sahneden bir fotoğrafını paylaşan Özkan Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" ifadelerini kullandı.
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