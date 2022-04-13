Petek Dinçöz, Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktaladı.

Boşandıktan sonra bir süre sessiz kalan ünlü şarkıcı, sevenlerini meraklandırmıştı. Petek Dinçöz, bugün sosyal medya hesabından suskunluğunun sebebini açıkladı.

Boşandıktan sonra yeni kararlar alan Dinçöz, Türkiye'yi terk ettiğini yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü şarkıcı artık Miami'de yaşaycak.

İşte Petek Dinçöz'ün yaptığı veda paylaşımı:

Sevenlerine seslendi

"Herkese Merhabalar, Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta “PDFC“ ailem , sonra siz değerli sevenlerim.

"Miami'ye yerleştim"

Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonra ki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami ‘ye yerleşme kararı aldım.

"Burası çok güzel"

Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz.Elimden geldiğince de instagramda aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum,kocaman sevgiler.

Petek Dinçöz