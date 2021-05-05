Şarkıcı Kalben'in takipçisine verdiği yanıt viral oldu!
Bir takipçisinin "Zayıflasan on numara kadınsın" mesajına sosyal medya üzerinden yanıt veren Kalben'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kalben, bir takipçisinin yorumuna ilginç bir cevap verdi. Verdiği cevapla gündem olan Kalben'in yazdıkları paylaşım rekoru kırıyor.
"DİLERİM SEN DE BU NEŞE VE ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ALABİLİRSİN"
Takipçisi Kalben'e mesaj atarak, "Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya, seni çok seviyorum" dedi. Kalben ise takipçisine "Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerde üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor. Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor" sözleriyle cevap verdi.
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