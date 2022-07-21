Seda Sayan ile Çağlar Ökten tatilde
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Seda Sayan bir yenisini daha ekledi.
MAGAZİN 21.07.2022, 13:18
Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le nikah masasına oturan Seda Sayan, estetik operasyonlara kısa bir ara verdi ve tatile çıktı.
Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenileten Sayan, en son yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırmıştı. Operasyon sonrası soluğu tatilde alan ünlü isim, eşiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
"Sevgilim"
Eşiyle pozunu "Sevgilim" diyerek yayınlayan ünlü şarkıcı, Ökten'in kendisini çektiği kareye de "Sevgilimin gözünden" notunu düştü.
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