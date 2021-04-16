Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut Komiser' rolüne hayat veren Şevket Çoruh, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından verdi.

Ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını söyledi. Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı.