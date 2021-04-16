Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı
Sinema tarihimizin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
MAGAZİN 16.04.2021, 00:13 16.04.2021, 00:15
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut Komiser' rolüne hayat veren Şevket Çoruh, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından verdi.
Ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını söyledi. Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı.
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