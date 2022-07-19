Şeyma Subaşı'nın 35 bin TL'lik elbisesi

Instagram hesabından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde neon elbisesiyle poz vermişti.

Şeyma Subaşı şu sıralar Bodrum'da keyif yapıyor. Tatilinden paylaşımlar yapan ünlü fenomen giydiği elbisenin fiyatıyla dudak uçuklattı.

35 bin TL

Mısırlı sevgilisine geri dönen Subaşı'nın giydiği mini elbisesinin fiyatının tam 35 bin TL olduğu öğrenildi.